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Тысячи канадцев оказались вынуждены бросить свои дома

Тысячи жителей канадского города Галифакса были эвакуированы из-за лесного пожара. О том, что многие канадцы оказались вынуждены бросить свои дома, передает Reuters.

Тысячи канадцев оказались вынуждены бросить свои дома
© Lenta.ru

Эвакуация была объявлена 28 мая и затронула пригородные зоны Хаммондс Плейнс, Верхний Танталлон и Поквок. Всего приказ коснулся 18 тысяч человек в Галифаксе, которые не смогут вернуться в собственное жилье до соответствующего разрешения со стороны властей. В местной пожарной службе сообщили, что в борьбе с огнем были задействованы около 100 специалистов, работавших все ночь. К настоящему моменту пожар продолжается.

Свои дома также пришлось покинуть более чем 400 жителям провинции Нью-Брансуик. Мэр располагающегося в ней города Сен-Эндрюса Брэд Хендерсон сообщил, что сотрудники пожарной службы делают успехи в борьбе с огнем, однако пожар пока что не удалось взять под контроль.

Причина возникновения лесного пожара неизвестна. Согласно последним данным, пострадавших нет, однако раздутый сильным ветром огонь повредил десятки жилых домов и затруднил работу спасательных служб. Следующие семь дней в Галифаксе будет действовать режим чрезвычайного положения.

Ранее в мае мощный тайфун оставил без электричества и воды жителей острова Гуам в США.

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