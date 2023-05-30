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В Швеции назвали срок принятия нового пакета антироссийских санкций

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл объявила о возможном согласовании нового пакета санкций Евросоюза в отношении России к июньскому саммиту. Об этом сообщает радио Sputnik.

Швеция поделилась ожиданиями от нового пакета санкций против России
© globallookpress.com

Она подчеркнула, что работа над согласованием нового пакета продолжается и она рассчитывает получить его к саммиту Евросоюза.

Напомним, в связи с началом российской специальной военной операцией на Украине, западные страны уже несколько раз вводили ограничения в отношении России. Некоторые из них включают отключение от системы SWIFT, прекращение обслуживания российских банковских карт за рубежом и уход мировых компаний с российского рынка.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной сферами России и Белоруссии.

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