Швеция поделилась ожиданиями от нового пакета санкций против России

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл объявила о возможном согласовании нового пакета санкций Евросоюза в отношении России к июньскому саммиту. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что работа над согласованием нового пакета продолжается и она рассчитывает получить его к саммиту Евросоюза.

Напомним, в связи с началом российской специальной военной операцией на Украине, западные страны уже несколько раз вводили ограничения в отношении России. Некоторые из них включают отключение от системы SWIFT, прекращение обслуживания российских банковских карт за рубежом и уход мировых компаний с российского рынка.