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ЮАР заявила о нераспространяющемся на решения МУС дипломатическом иммунитете

МИД Южно-Африканской республики пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам министерской встречи и саммита БРИКС, не распространяется на ордеры международных судов — в том числе Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет РИА Новости.

ЮАР заявила о нераспространяющемся на решения МУС дипломатическом иммунитете
© Lenta.ru

«Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам», — заявили в ведомстве, добавив, что эти иммунитеты не отменяют выданных международным судом ордеров.

Обсуждение формата саммита и личного присутствия в ЮАР президента России Владимира Путина началось после того, как МУС выдал ордер на его «арест» по делу о «незаконном вывозе детей» с территории Украины. Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году.

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