США выделят 12 миллионов на борьбу с дезинформацией в Центральной Азии

Агентство по международному развитию (USAID) США планирует выделить до 12 миллионов долларов на пятилетнюю программу, цель которой - «повышение устойчивости» жителей стран Центральной Азии к дезинформации. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на грант, подготовленный USAID.

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Срок выполнения гранта - пять лет. В описании гранта отмечается, что борьба с дезинформацией необходима для «укрепления суверенитета и демократической культуры» в странах Центральной Азии.

В USAID считают, что эта цель может быть достигнута через кампании по повышению уровня «медиаграмотности», борьбе с дезинформацией и «ложными нарративами», а также через кампании по взаимодействию с популярными блогерами.

Деньги хотят направить на «стимулирующую поддержку для улучшения технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам».

Мероприятия, предусмотренные грантом, будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

Ранее в USAID предложили властям США найти новые способы снижения зависимости Центральной Азии и, в частности, Казахстана от России.

Осенью 2022 года стало известно, что США планируют потратить около 34 миллионов долларов на мероприятия в сфере торговли в Центральной Азии. В USAID заявили, что это должно снизить зависимость региона от российских рынков.