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В СМИ назвали дату инаугурации Эрдогана

Процедура инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет проведена 2 или 6 июня. Об этом сообщает газета Milliyet.

СМИ назвали предварительные даты инаугурации Эрдогана
© ТАСС

Позднее объявят состав нового кабинета министров, указывает издание. Подчеркивается, что 30 мая в Турции будут объявлены окончательные итоги президентских и парламентских выборов.

Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня, и стартует пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя великого национального собрания Турции.

Ранее о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов официально объявил турецкий избирком.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал телефонный разговор с Байденом и главой России Владимиром Путиным.

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