СМИ назвали предварительные даты инаугурации Эрдогана

В СМИ назвали дату инаугурации Эрдогана
Процедура инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет проведена 2 или 6 июня. Об этом сообщает газета Milliyet.
Позднее объявят состав нового кабинета министров, указывает издание. Подчеркивается, что 30 мая в Турции будут объявлены окончательные итоги президентских и парламентских выборов.
Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня, и стартует пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя великого национального собрания Турции.
Ранее о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов официально объявил турецкий избирком.
После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос.
До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал телефонный разговор с Байденом и главой России Владимиром Путиным.