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На Украине открестились от атак ВСУ на Белгородскую область

Украине не интересны территории России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы украинского военного ведомства Алексея Резникова.

На Украине открестились от атак ВСУ на Белгородскую область
© ТАСС

Немецкому изданию Funke Mediengruppe он заявил, что украинские бойцы не участвовали в атаке на Белгородскую область.

«Российская земля нам не нужна», — указал глава Министерства обороны.

Ранее министр обороны заявил, что страна находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением.

«А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал Резников.

По его словам, главными факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленные войска и постоянное восстановление всех необходимых запасов.

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