«Кровавые выходные»: за два дня в США застрелили 16 человек

За праздничные выходные по случаю Дня поминовения в США застрелили 16 человек, а счет пострадавшим идет на десятки.

"Не менее 16 убиты, десятки ранены в случаях стрельбы в США на протяжении выходных ко Дню поминовения", - сообщает NBC News.

Случаи насилия с применением огнестрельного оружия происходили в спальных районах, на пляжах, в школах и жилых домах, вагонах метро, в ходе мотопробегов и других местах.

Инциденты зафиксированы не менее чем в восьми штатах.