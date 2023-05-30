«Кровавые выходные»: за два дня в США застрелили 16 человек
За праздничные выходные по случаю Дня поминовения в США застрелили 16 человек, а счет пострадавшим идет на десятки.
"Не менее 16 убиты, десятки ранены в случаях стрельбы в США на протяжении выходных ко Дню поминовения", - сообщает NBC News.
Случаи насилия с применением огнестрельного оружия происходили в спальных районах, на пляжах, в школах и жилых домах, вагонах метро, в ходе мотопробегов и других местах.
Инциденты зафиксированы не менее чем в восьми штатах.
Ранее "СП" писала, что в Приморье мужчина открыл стрельбу из ружья около заправки. Инцидент произошел на автомобильной дороги «Хабаровск — Владивосток».