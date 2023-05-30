Стриптизерши в США устроили забастовку

Танцовщицы из стрип-клуба в Лос-Анджелесе устроили забастовку и стали единственными стриптизершами-членами профсоюза в США. Об этом сообщает Local10.

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Профсоюз The Actors’ Equity Association сообщил, что владельцы стриптиз-клуба Star Garden Topless Dive Bar в северном Голливуде впервые согласились на условия танцовщиц и позволили им вступить в профсоюз. Работницы стрип-клуба 15 месяцев боролись за создание более безопасных условий труда, повышение зарплаты и предоставление и медицинской страховки. Однако этому мешали владельцы клуба и юридические проволочки.

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Тем не менее в середине мая 2023 года танцовщицы все же смогли достичь договоренности с владельцами и стать частью The Actors’ Equity Association после формального голосования в Национальном совете трудовых отношений. Как только клуб получит профсоюзный сертификат, его сотрудники официально вступят в ряды профсоюза The Actors’ Equity Association, который объединяет больше 50 тысяч работников развлекательной индустрии США.

Борьба стриптизерш за свои права началась в марте 2022 года, когда охранники клуба не смогли обеспечить девушкам защиту от агрессивного поведения одного их постоянных посетителей. Когда две танцовщицы пришли с жалобами на безопасность и условия труда к менеджеру, их уволили. Тогда коллеги девушек устроили забастовку и подали начальству петицию с требованиями об изменении внутреннего распорядка и возвращении уволенных. В ответ их престали впускать в здание. В конце концов сотрудницы клуба устроили пикет у входа и связались с Actors' Equity. Профсоюз включился в процесс, однако из-за вмешательства юристов клуба процедура вступления сильно затормозилась.

Через год и три месяца вопрос наконец решился, клуб принял условия девушек, и они вернутся на сцену летом.

Случай с The Star Garden не первый, когда танцовщицы пытались организовать профсоюз. В конце 1990-х девушки из San Francisco’s Lusty Lady создали Профсоюз экзотических танцовщиц. В 2013 году клуб закрылся, поэтому танцовщицы из Лос-Анджелеса будут единственными в США стриптизершами-членами профсоюза.