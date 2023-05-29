$80.06+0.0985.90-0.02

Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств в Сингапуре – СМИ

Китай официально проинформировал США о том, что отказывается от проведения встречи на уровне министров обороны на полях регионального форума по безопасности, который пройдет в Сингапуре. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает газета Wall Street Journal.

Китай отказал США во встрече глав оборонных ведомств
© globallookpress.com

Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин сообщал, что рассчитывает на встречу со своим китайским коллегой Ли Шанфу на форуме, который пройдет 2–4 июня.

"Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе", – пишет газета.

Сообщается, что в Пентагоне верят в важность поддержания открытых каналов коммуникаций между оборонными ведомствами Штатов и КНР. В Вашингтоне убеждены, что это должно гарантировать, что конкуренция между странами не перерастет в конфликт.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщало, что Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США, которые были наложены на него в 2018 году. В санкционный список его внесли, в частности, из-за сделок по покупке самолетов и систем ПВО С-400 из России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий