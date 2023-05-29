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Ряд стран Африки согласились открыть посольства Украины

Восемь стран Африки согласились открыть посольства Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «РИА Новости».

Ряд стран Африки согласились открыть посольства Украины
© РИА Новости

«Восемь стран Африки уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов и на четыре или пять стран есть кандидаты...» — сказал Кулеба.

Он отметил, что процесс открытия посольств требует внесения изменений в бюджет МИД Украины. По словам Кулебы, власти страны уже работают над этим и планируют выйти на необходимый результат до конца 2023 года.

Напомним, что в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах открыть десять посольств в Африке.

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