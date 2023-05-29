Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине. Об этом военный рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», — отметил Макгрегор.
Он выразил мнение, что НАТО отказывается от переговоров по Украине, не желая признавать поражение в противостоянии с Москвой. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что главной целью Штатов и из союзников всегда было ослабление России из-за ее собственной культуры.
По словам Макгрегора, «Россия развивается по другому пути и выигрывает от этого». Кроме того, военный обратил внимание, что западный путь уже показал свою несостоятельность.