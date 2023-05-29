Байден поздравил Эрдогана с переизбранием

«Президент США поздравил главу Турции с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа», — отметили в канцелярии.

Во время разговора Байден и Эрдоган заявили, что отношения между Турцией и США приобретают «еще большее значение перед лицом региональных и глобальных вызовов». Кроме того оба лидера договорились развивать сотрудничество по всем вопросам между двумя странами в новый период.