Боррель рассказал о главных уроках СВО

Евросоюз будет учитывать уроки проводимой Россией специальной военной операции на Украине, которая стала "крупнейшим межгосударственным военным конфликтом за десятилетия", при милитаризации своей промышленности и определения приоритетов развития армий своих стран-членов. Об этом написал в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте дипслужбы ЕС.

Одним из главных выводов Борреля стал тот факт, что европейская военная техника в конфликте с сопоставимым по силам противником не только не является неуязвимой, а напротив, очень быстро уничтожается, поэтому страны ЕС и НАТО больше не могут рассчитывать лишь на ограниченное число высокотехнологичных боевых единиц, как они делали все последние годы. Теперь им предстоит создавать значительные по количеству запасы вооружений, чтобы своевременно компенсировать потери. В этом процессе на первый план выходят расширение военного производства и обеспечение надежной военной логистики.

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"С российским вторжением на Украину традиционная война высокой интенсивности вернулась к нашим границам", - написал он.



"Европейцы должны понять фундаментальные изменения в ландшафте безопасности и новые угрозы, которые появились перед ЕС, причем не только на восточном фланге. Из этого должны быть сделаны выводы о том, какие вооружения и военные возможности нам нужны", - написал он.

Боррель отметил, что эта работа уже началась на прошлой неделе, когда на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе 23 мая он представил анализ Европейского оборонного агентства о влиянии этого конфликта на будущие оборонные возможности ЕС. По его словам, главный вывод заключается в том, что страны ЕС и НАТО должны "не только увеличить свои оборонные расходы, но и сделать это в максимально скоординированном порядке".

Среди приоритетных направлений военного строительства Европы Боррель подчеркивает, во-первых, необходимость повышения уровня подготовки военных, повышения их способности креативно использовать как устаревшее, так и современное высокотехнологичное оружие. Во-вторых, активно развивать средства радиоэлектронной борьбы. В-третьих, сделать упор на усиление своих систем ПВО как в качественном, так и в количественном выражении.

Однако самый необычный для современной западной военной мысли вывод содержится в четвертом тезисе: "Война высокой интенсивности ведет к очень высоким потерям техники и вооружений, поэтому необходимо наличие значительных запасов оружия для восполнения потерь". Боррель поясняет важность этого тезиса:

"В недалеком прошлом мы в Европе концентрировались на создании ограниченного количества военной техники высочайшего возможного качества, оставляя в стороне вопросы ее количества. Теперь, сохраняя наши технологические преимущества, мы должны также тщательно изучить, как сбалансировать количество и качество вооружений".