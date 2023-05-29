Байден назвал священную обязанность американцев

Глава США Джо Байден во время торжественной церемонии на Арлингтонском кладбище заявил, что единственной «священной» обязанностью граждан страны является подготовка сыновей и дочерей к воинской службе. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент в понедельник, 29 мая, принял участие в мероприятиях по случаю Дня поминовения. Он возложил венок на могилу неизвестного солдата и произнес традиционную речь.

Байден отметил, что у американских граждан есть не только права, но и обязанности. В частности, добавил он, на плечах населения страны лежит подготовка «тех, кого мы отправляем на поле брани».

Кроме того, уточнил глава государства, американцам следует заботиться о семьях военнослужащих, как тех, кто служит в армии, так и тех, кто не вернулся.

По его оценке, среди ключевых институтов, обязанностей «нет ничего более важного, более святого».