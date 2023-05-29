$80.06+0.0985.90-0.02

В Китае зафиксировали рекордную жару

В понедельник, 29 мая, в китайском Шанхае зафиксировали рекордную жару — столбик термометра поднялся до 36,1 градуса Цельсия. Об этом сообщает Reuters.

В Китае зафиксировали рекордную жару
© Lenta.ru

Понедельник оказался самым жарким майским днем более чем за 100 лет. В этот день был побит предыдущий рекорд — в 1876, 1903, 1915 и 2018 годах самой высокой температурой считались 35,7 градуса Цельсия.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней жаркая погода придет в другие провинции Китая — в некоторых из них температура может достигнуть 43 градуса Цельсия. Китаю также предсказали еще одно жаркое лето.

Ранее организация Красный Крест в Испании зафиксировала в стране рекордную для апреля жару — столбик термометра поднялся до 38,8 градуса Цельсия. Рекордное значение заметили в аэропорту города Кордоба на юге европейской страны 27 апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий