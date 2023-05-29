Польша запретит проезд через границу российских грузовиков
С 1 июня власти Польши закроют движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее постановление министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.
По данным агентства, в документе идет речь о «приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пунктах с Белоруссией для грузовиков» с белорусскими и российскими номерами. Запрет коснется грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Ранее сообщалось, что власти России прорабатывают запрет транзита фур из Польши через территорию РФ. Данная мера должна стать ответом на антироссийскую политику Варшавы.