Президент Венесуэлы выразил желание вступить в БРИКС

"БРИКС сформирована из пяти могущественных стран. И теперь БРИКС трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, именно мира, кооперации. Сколько уже заявок есть у БРИКС от стран? Я читал, что больше 30", – сказал он.