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В Словакии испугались проблем в правительстве из-за позиций по Украине

Лидер крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что президент может не доверить партии-победителю на парламентских выборах сформировать кабмин. Причиной может стать разница во мнениях по помощи Украине, пишет РИА Новости.

В Словакии испугались проблем в правительстве из-за позиций по Украине
© Lenta.ru

«Общественность Словакии должна знать, что после парламентских выборов будут все попытки, чтобы отодвинуть от легитимной власти каждого, чьи взгляды на войну на Украине не совпадают с мнением канцелярии президента», — уверен Фицо.

Сам политик подчеркнул, что его партия ориентирована на достижение мира на Украине.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что после парламентских выборов встретится с главой победившей партии, которая должна получить право формировать правительство согласно конституции. Впрочем, она сомневается, что это право достанется автоматически. При этом власти Словакии испугались российского вмешательства в парламентские выборы — они намечены на 30 сентября. Такое мнение высказывал бывший министр обороны страны Ярослав Надь.

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