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59 минут назад

Буданов пообещал мощный ответ за массированный обстрел Украины

Елена Прошина

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного удара по аэродромам Украины.

Армия России ночью нанесла удары высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

«Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все все увидят», — сказал Буданов в своем заявлении.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.

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