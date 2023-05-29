Буданов пообещал мощный ответ за массированный обстрел Украины

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

«Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все все увидят», — сказал Буданов в своем заявлении.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.