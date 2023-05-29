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Первый министр Уэльса Дрейкфорд не исключил распада Великобритании на отдельные субъекты

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства, если Великобритания не станет государством, где гарантируются социальные права граждан, считает уэльский первый министр Марк Дрейкфорд, передает The Guardian. По его словам, социальные и политические связи, которые связывают разные части королевства вместе, подверглись «постоянному нападению» из-за 40 лет неолиберализма.

В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства
© Газета.ru

«Великобритания может распасться, если не будет восстановлен «солидарный союз», где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность», — пояснил Дрейкфорд.

Как указал первый министр Уэльса, эта работа ложится на плечи действующего британского кабмина во главе с премьер-министром Риши Сунаком. Он также добавил, что все его предшественники, в особенности после Brexit, лишь ухудшали ситуацию с соцподдержкой в государстве.

«Мы должны восстановить сеть безопасности, чтобы все субъекты знали, что членство в Соединенном Королевстве дает право на ту коллективную безопасность, которую оно представляет», — подчеркнул Дрейкфорд.

Ранее сообщалось, что 53% британцев выступают за более тесные отношения с Евросоюзом. Как отмечалось, граждане Великобритании считают, что Brexit принес королевству больше проблем, чем выгоды.

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