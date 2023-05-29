По данным ОБСЕ, второй тур президентских выборов прошел хорошо и дал избирателям две политические альтернативы, однако была замечена предвзятость турецких СМИ и ограничение свободы выражения мнения. Тем самым, считают эксперты, у кандидатов были неравные условия. В частности, такая ситуация позволила выйти вперед именно Эрдогану. Помимо этого, сторонники оппозиционных партий подвергались преследованиям, заявили в ОБСЕ.

«Второй тур президентских выборов завершился явным победителем. Тем не менее этот второй тур также проходил в обстановке, которая во многом не обеспечивает условий для проведения демократических выборов», — заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе.

О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. Уточнялось, что после обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.