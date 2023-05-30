В МИД Китая приветствовали предстоящий визит Илона Маска

Китай приветствует визит Илона Маска, призывает других представителей международного бизнеса также посетить КНР. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать предстоящий визит главы компании - производителя электромобилей Tesla в Китай.

"Китай приветствует [визит] Илона Маска и приглашает других представителей бизнеса посетить страну, чтобы возникло правильное понимание Китая и преимуществ сотрудничества", - отметила официальный представитель МИД КНР.

По ее словам, Пекин призывает иностранных инвесторов наращивать деятельность в Китае, осваивать китайские рынки и разделить прибыль от развития КНР.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Маск, как ожидается, посетит на текущей неделе Китай, встретится с представителями власти и побывает на предприятии Tesla в Шанхае.