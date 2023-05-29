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Главе МИД Италии не понравились предложения КНР по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни во время конференции в римском университете Luiss заявил, что предложения КНР относительно урегулирования конфликта на Украине являются, по его мнению, «частично негативными». Об этом сообщает РИА Новости.

Главе МИД Италии не понравились предложения КНР по Украине
© globallookpress.com

«Китай нуждается в союзе с русскими, поэтому в рамках сложной акции, которую он пытается осуществить, он делает предложения, которые американцы считают негативными, а я расцениваю как частично негативные. Но мирные усилия все равно следует оценивать положительным образом», — сказал он.

Таяни отметил, что КНР заинтересована в прекращении конфликта на Украине, так как она настроена на достижение «торговой гегемонии», а военные действия «замедляют коммерческое наступление Пекина».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай по итогам международной поездки спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию продолжит укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми заинтересованными сторонами.

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