Анонсирован телефонный разговор Эрдогана с Путиным и Байденом

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 29 мая, запланирован телефонный разговор с главой США Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

«У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом», — отметил он.

Кроме того, Калын анонсировал переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Ранее о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов официально объявил турецкий избирком.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голосов.