Анонсирован телефонный разговор Эрдогана с Путиным и Байденом
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 29 мая, запланирован телефонный разговор с главой США Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.
«У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом», — отметил он.
Кроме того, Калын анонсировал переговоры с главой России Владимиром Путиным.
Ранее о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов официально объявил турецкий избирком.
Согласно данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голосов.
Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru спрогнозировал увеличение товарооборота между Россией и Турцией. Кроме того, по мнению собеседника, стороны реализуют все проекты.