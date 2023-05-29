Обзор иноСМИ: почему Зеленский боится перейти в наступление и «бунт» Венгрии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Зеленский боится объявлять наступление»

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Украина планирует крупное наступление, которое должно начаться «в ближайшее время». На Западе ожидают скорых атак ВСУ, что оказывает давление на президента страны Владимира Зеленского, пишет Asia Times. Зеленский колеблется - хотя для наступления было организовано 12 бригад, девять из которых оснащены американским и европейским вооружением, включая танки Leopard.

Многие аналитики напоминают, что российская армия значительно превосходит украинские силы численностью, имеет лучшую технику и множество преимуществ. Самая оптимистичная оценка состоит в том, что украинцы могут добиться скромных успехов, но за это придется заплатить большую цену. Эти оценки помогают объяснить нервозность Зеленского, подчеркивает Asia Times. Ходят и другие слухи, указывающие на непрекращающуюся борьбу между военными и гражданскими лидерами Украины. Утверждается, что эта борьба возникла из-за тяжелых потерь, недавно понесенных украинской армией в Артемовске, почти полного истощения ВВС Украины и деградации ее ПВО. Если начнется наступление, Украине придется в основном обходиться без воздушного прикрытия и столкнуться с серьезными электронными помехами на поле боя.

«Венгрия против диктата Евросоюза»

Конфронтация между членами ЕС из-за поддержки Украины достигла своего апогея. Одной из стран-членов Евросоюза и НАТО, которая критически относится к политике старших членов Североатлантического альянса в отношении украинского кризиса, является Венгрия, пишет иранское издание Resalat. Будапешт заявил, что не одобрит любую новую помощь ЕС Украине, пока Киев не исключит один из венгерских банков из своего списка «спонсоров вооруженного конфликта».

В МИД Венгрии уже заявили, что Будапешт наложит вето на 11-й пакет санкций ЕС против России, переговоры по которому сейчас ведутся в Брюсселе. Ожидается, что министры иностранных дел и обороны ЕС согласуют выплату очередного транша Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на встречах в Брюсселе на этой неделе. Однако без одобрения Венгрии сделать это не удастся. Resalat подчеркивает, что Будапешту удается успешно противостоять «диктату Евросоюза», демонстрирующего свое «истинное лицо»: мнимая демократия европейцев сейчас служит продолжению боевых действий и обострению конфликта между Москвой и Киевом.

«В Китае новая вспышка ковида, но никто не волнуется»

Китай готовится к новой волне эпидемии Covid, которая может достигнуть 65 миллионов случаев в неделю к моменту своего пика, который ожидается в конце июня, сообщает NBC News. Это поразительный прогноз для страны, где эпидемия началась в конце 2019 года и где всего несколько месяцев назад еще действовали одни из самых строгих антиковидных мер на планете.

Теперь же, когда в КНР регистрируется 40 миллионов заболевших в неделю, реакция правительства Китая и общественности «в лучшем случае приглушена». В прошлый раз все были в ужасе, но теперь никто не думает, что это «такое уж большое дело», рассказал NBC News 30-летний Ци Чжан, работающий в финансовой компании в Тяньцзине. Хотя нынешняя волна в Китае не сравнится с «цунами» заболеваемости, которое наблюдалось в декабре и январе, пожилые китайцы и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему недостаточно вакцинированы и подвержены высокому риску развития тяжелых заболеваний, предупредил Цзинь Донг-ян, вирусолог из Университета Гонконга.

Чему научилась Польша на украинском кризисе

На конференции, организованной Defence24 DAY, представители Вооруженных сил Польши представили свою оценку влияния украинского кризиса на развитие польской армии. Опора на активные и добровольческие резервы, распределение тыловых резервов, проведение активных операций, акцент на медицинском обучении солдат - вот лишь некоторые выводы из украинского конфликта.

Польские военачальники пришли к выводу, что Варшаве необходимы ВВС, способные сломить потенциал противника и действовать в качестве сдерживающего фактора, чтобы противнику не было выгодно начинать конфликт. Поэтому главная задача Вооруженных Сил – построить такую систему сдерживания, которая будет работать, подчеркнули польские военные. В Польше считают, что в случае конфликта атакам в первую очередь подвергнется военная логистика - польские склады оружия, «местонахождение которых известно русским». Придя к такому выводу, Польша начала строить небольшие склады, к примеру, в воинских частях, чтобы тактические запасы не были централизованными.

Как магазинным ворам в США все сходит с рук

Обозреватель New York Post Бетси Маккой рассказала Fox News, что одних и тех же магазинных воров в США арестовывают по два-три раза в день, но им все сходит с рук. Причина - в законе, по которому человека нельзя отправить за решетку, если стоимость украденного не выше тысячи долларов.