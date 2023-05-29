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В Киеве облили краской мемориальную доску Булгакову

В Киеве на фасаде музея Михаила Булгакова перевели на украинский мемориальную доску писателю. Как сообщает «Sputnik Беларусь», изменения не спасли ее от вандализма — накануне доску облили красной краской.

В Киеве облили краской мемориальную доску Булгакову
© T.me/sputnikby/67760?single

Раньше на доске было написано: «русский, советский писатель Михаил Булгаков». На обновленной надпись сделана на украинском и гласит, что Булгаков был «выдающимся киевлянином», лекарем и писателем.

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Отмечается, что изменения были согласованы со скульптором доски Анатолием Кущем. В музее заявили, что надпись решили изменить «по инициативе» коллектива, а также в соответствии с законом об украинизации, который действует на территории Украины.

После этого неизвестные облили мемориальную доску красной краской. Директор дома-музея Людмила Губианури заявила, что отмывать ее не будут — там назвали это способом «коммуникации».

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