В Киеве облили краской мемориальную доску Булгакову

В Киеве на фасаде музея Михаила Булгакова перевели на украинский мемориальную доску писателю. Как сообщает «Sputnik Беларусь», изменения не спасли ее от вандализма — накануне доску облили красной краской.

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Раньше на доске было написано: «русский, советский писатель Михаил Булгаков». На обновленной надпись сделана на украинском и гласит, что Булгаков был «выдающимся киевлянином», лекарем и писателем.

Отмечается, что изменения были согласованы со скульптором доски Анатолием Кущем. В музее заявили, что надпись решили изменить «по инициативе» коллектива, а также в соответствии с законом об украинизации, который действует на территории Украины.