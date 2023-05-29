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«Путин одержал победу»: западные СМИ об итогах выборов в Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах в Турции и обеспечил себе очередной пятилетний срок. Западные СМИ назвали победу Эрдогана победой президента РФ Владимира Путина и предположили, что Турция, одна из ключевых стран НАТО, не ужесточит свою позицию по украинскому кризису.

Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая, в нем участвовали действующий президент Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. После обработки 99,75 процента голосов Центризбирком страны объявил о победе Эрдогана с результатом в 52,1 процента. Кылычдароглу набрал 47,9 процента голосов.

Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Поскольку Эрдоган приступает к еще одному пятилетнему президентскому сроку, у него есть все возможности влиять не только на будущее направление демократии в его 85-миллионной стране, но и на формирование политики в регионе и за его пределами, подчеркивает Politico. Издание назвало Турцию ключевой державой НАТО «на стыке Европы и Ближнего Востока», отметив, что новый президент такой страны мог бы повлиять на положение дел в мире.

Politico отметило, что победа Эрдогана последовала за ожесточенной кампанией, в ходе которой он обвинил своего соперника в связях с терроризмом и заявил, что стране грозит хаос, если к власти придет оппозиционный альянс.

Политологи говорят, что победа Эрдогана подчеркивает поляризацию турецкого общества, особенно разногласия между исламистами и секуляристами. В то время как большая часть побережья Турции, крупные города и преимущественно курдский юго-восток проголосовали за Кылычдароглу, центральные районы решительно поддерживали Эрдогана.

Newsweek пишет, что «Путин одержал победу на выборах в Турции». Журнал подчеркивает, что победа Эрдогана рассматривается как хорошая новость для российского президента, чьи отношения со многими мировыми лидерами обострились после начала украинского кризиса в 2024 году. Эрдоган же все это время «балансировал на тонкой грани между поддержкой Украины и поддержанием тесных связей с Россией». Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение позиции Турции по Украине.

Эрдоган отразил величайший политический вызов в своей карьере, обеспечив себе победу во втором туре президентских выборов, пишет The New York Times. Газета назвала Эрдогана «переменчивым лидером, который раздражает своих западных союзников, усиливая хватку в турецком государстве».

Его победа означает, что Эрдоган продолжит углублять свое консервативное влияние на турецкое общество и одновременно реализовать свое видение страны с растущей экономической и геополитической мощью, считает NYT.

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