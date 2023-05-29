Пока вы спали: протесты в Турции и «новый Зеленский» в Косово

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В Турции прошли протесты после победы Эрдогана

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Жители турецкой провинции Хаккяри попытались устроить акцию протеста после объявления о победе на президентских выборах действующего главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Полиция пресекла беспорядки с помощью водомета, пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах, приведенных каналом, видно как протестующих поливают водой и они постепенно расходятся. Эрдоган набрал в регионе Хаккяри, большинство жителей которого курды, всего 28% голосов.

Президент Сербии сравнил косовского лидера с Зеленским

«Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти пытается стать похожим на президента Украины Владимира Зеленского, что может привести к обострению обстановки в регионе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

По мнению главы Сербии, провокационные заявления и «ужасно безответственное поведение» Альбина Курти грозят непредсказуемыми последствиями.

«Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», - заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink.

В Белоруссии сообщили о «прикрытии» дорог на границе с Россией

Белорусские власти предприняли определенные меры «по прикрытию» дорог на границе с Россией в рамках обеспечения безопасности населения. Об этом заявил в интервью телеканалу ОНТ государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

По его словам, организовано тесное взаимодействие между всеми спецслужбами, а «вторым эшелоном прикрывают основные направления террористического движения, где могут пройти незаконные вооруженные формирования», Вооруженные Силы.

«Понимаем прекрасно, что как таковой границы с Российской Федерацией нет, потому что это наши союзники. Поэтому ряд шагов мы предприняли по прикрытию, в том числе и различных дорог неосновного пользования. Это было направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности людей», - заверил он.

ГИБДД планирует вернуть контроль над дорожниками в России

ГИБДД планирует вернуть полный контроль над дорожниками. Он был утрачен ведомством в связи с мораторием на проверки бизнеса, из-за чего число предписаний, вынесенных в отношении ремонтирующих и эксплуатирующих дороги компаний, снизилось за год более чем в 40 раз. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в ГИБДД намерено добиться внесения поправок в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения» и использовать «постоянный рейд» для проверки организаций, занимающихся ремонтом дорог. В случае принятия поправок, инспекторы ГИБДД, обнаружившие нарушения, смогут возбуждать административные дела, выносить предписания и штрафовать. При этом в Росавтодоре выступили против подобных корректив.

Сборная Канады по хоккею завоевала титул чемпионов мира

Сборная Канады стала победительницей чемпионата мира по хоккею, который проходил в Финляндии и Латвии, обыграв в финале команду Германии со счетом 5:2. При этом сборная России не приняла участия в турнире из-за международных санкций, пишет «Коммерсант».