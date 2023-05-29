В Турции заявили о потере Вашингтоном политического влияния

Американские власти теряют свое политическое влияние на Анкару, их мог порадовать проигрыш оппозиции на прошедших президентских выборах в Турции. Такое мнение выразил политический аналитик Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

По его словам, поддержку турецкой оппозиции оказывал Евросоюз (ЕС), а не Соединенные Штаты, которые в настоящее время сосредоточены на ситуации вокруг Украины и Тайваня.

«Возможно, администрация Вашингтона может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция», — заявил Озер.