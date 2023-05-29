$79.97-0.0285.92+0.04

В Турции заявили о потере Вашингтоном политического влияния

Американские власти теряют свое политическое влияние на Анкару, их мог порадовать проигрыш оппозиции на прошедших президентских выборах в Турции. Такое мнение выразил политический аналитик Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

В Турции заявили о потере Вашингтоном политического влияния
© ТАСС

По его словам, поддержку турецкой оппозиции оказывал Евросоюз (ЕС), а не Соединенные Штаты, которые в настоящее время сосредоточены на ситуации вокруг Украины и Тайваня.

«Возможно, администрация Вашингтона может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция», — заявил Озер.

Ранее стало известно о победе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Он набрал 52,14 процента голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента.

Эрдоган прокомментировал свою победу на президентских выборах

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий