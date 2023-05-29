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В Польше решили изучить российское влияние

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, заявил политик. Его слова приводит Reuters.

В Польше решили изучить российское влияние
© lenta.ru

Уточняется, что комиссия будет исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые действовали в ущерб интересам Варшавы.

При этом оппозиция считает, что проект направлен против нее, поскольку его хотят ввести в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью.

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