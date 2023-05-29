В Сети раскритиковали Зеленского за слова об атаке на Киев

Пользователи Twitter раскритиковали лидера Украины Владимира Зеленского после его заявления о мощной атаке на Киев в ночь на 28 мая. Они считают, что у него есть возможность прекратить боевые действия в своей стране, но он ей не пользуется. Об этом пишет URA.RU.

Ранее Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях, что в ночь на 28 мая Киев атаковали 54 беспилотника Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что эта атака по столице оказалась самой мощной за все время боевых действий.

Пользователи Twitter прокомментировали его заявление.

«Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором», — написал BitMoney & Co.

Brandon McConnell считает, что Зеленскому необходимо лишь отказаться от вступления в НАТО, после чего боевые действия сразу прекратятся. RedPilledExLiberal заявил, что лидер Украины отправил в «мясорубку Артемовска» (украинское название — Бахмут) тысячи неподготовленных людей. Пользователь считает это позором.