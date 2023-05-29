СМИ опровергли слова американского сенатора о "смерти русских"

Американский сенатор Линдси Грэм не произносил слова об "инвестициях в смерть русских", сообщает Reuters. Как выяснило агентство, в видео, изначально распространенном Офисом президента Украины, две фразы сенатора следовали друг за другом: "А русские умирают" и "Никогда мы так удачно не тратили деньги".

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Однако, на самом деле, эти две ремарки были сделаны в разных частях разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это подтвердила полная запись беседы, которая позже оказалась в распоряжении Reuters.

Грэм начал беседу с того, что сказал - сопротивление украинцев напоминает ему о героических страницах американской истории.

"Было время, когда и мы такими были мы хотели или быть свободными, или умереть", - сказал сенатор.

"А теперь вы свободны. И мы тоже будем", - отметил Зеленский. "А русские умирают", - сказал сенатор.

"Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории", - ответил на это украинский президент.

Однако, как пишет Reuters, российские официальные лица напрямую связали похвалу Грэма в адрес преимуществ помощи США с его комментариями о гибели россиян в ходе конфликта. Сенатор также прислал агентству по электронной почте свою реакцию на произошедшее. В частности, Грэм сказал, что упомянул в разговоре с Зеленским о том, что Украина приняла американскую мантру: "Живи свободно или умри".