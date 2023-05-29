Эрдоган прокомментировал свою победу на президентских выборах
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое переизбрание на пост президента «великой победой «Турции». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его страницу в Twitter.
«С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал он.
Эрдоган также выступил перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре. Он заявил, что его победа в президентских выборах — победа всей Турции, победа демократии и победа самой нации со всеми ее сегментами.
По его словам, перед президентским комплексом собрались около 320 тысяч человек. Эрдоган отметил, что второй тур выборов закончился без особых проблем, и народ снова предпочел видеть его кандидатуру во главе стране.
Он также упомянул о «грязных играх» против Турции, которые в конце концов провалились. Речь идет о критике со стороны Запада и террористических провокациях.
Ранее руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции. Он набрал свыше 52% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Официально итоги выборов будут обнародованы 1 июня.