Княгиня Монако Шарлен резко сменила имидж

На гонках Гран-при «Формулы-1» Монако, прошедших в Монте-Карло, княгиня Шарлен появилась с новым цветом волос. Об этом сообщает Daily Mail.

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Она появилась вместе с князем Альбером II на трибунах в длинном платье без рукавов темно-синего цвета, украшенном разноцветными вертикальными полосами, и с волосами, выкрашенными в темно-каштановый цвет — в противовес своему обычному платиновому блонду.

Сама короткая стрижка герцогини при этом не отличалась от ее обычной прически с уложенной набок челкой. На фотографиях, как отмечает Daily Mail, княгиня Монако Шарлен выглядела погруженной в свои мысли.

Князь Альбер II выбрал для посещения гонок черный клубный пиджак с золотыми пуговицами и бежевые брюки.