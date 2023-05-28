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Княгиня Монако Шарлен резко сменила имидж

На гонках Гран-при «Формулы-1» Монако, прошедших в Монте-Карло, княгиня Шарлен появилась с новым цветом волос. Об этом сообщает Daily Mail.

Княгиня Монако Шарлен резко сменила имидж
© Газета.Ru

Она появилась вместе с князем Альбером II на трибунах в длинном платье без рукавов темно-синего цвета, украшенном разноцветными вертикальными полосами, и с волосами, выкрашенными в темно-каштановый цвет — в противовес своему обычному платиновому блонду.

Сама короткая стрижка герцогини при этом не отличалась от ее обычной прически с уложенной набок челкой. На фотографиях, как отмечает Daily Mail, княгиня Монако Шарлен выглядела погруженной в свои мысли.

Князь Альбер II выбрал для посещения гонок черный клубный пиджак с золотыми пуговицами и бежевые брюки.

В последний раз княгиня Шарлен появлялась на публике во время коронации короля Великобритании Карла III вместе с супругом — она присутствовала на приеме в Букингемском дворце и на церемонии помазания монарха на царство в Вестминстерском соборе.

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