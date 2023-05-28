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Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в воскресенье своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Киевом и Анкарой.

Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
© globallookpress.com

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также на усиление взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности Европы", - написал он на своей странице в Twitter.

По информации Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 52,14% голосов по итогам обработки почти 99,43% бюллетеней, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 47,86% голосов.

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