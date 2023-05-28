Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также на усиление взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности Европы", - написал он на своей странице в Twitter.