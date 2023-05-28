ЦИК Турции огласил предварительные итоги президентских выборов

В ЦИК Турции сообщили, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 54,47% голосов на выборах главы государства по итогам обработки около 54% бюллетеней. Таковы данные ЦИК Турции.
Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 45,53% голосов.
Оппозиционный канал "Халк ТВ" сообщает, что по итогам обработки того же количества бюллетеней Эрдоган набирает 50,81%. Комментаторы, выступающие на канале, при этом предполагают, что итоговые результаты будут в районе 51% у Эрдогана, что свидетельствует о крайней поляризации общества.