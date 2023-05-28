ЦИК Турции огласил предварительные итоги президентских выборов

Оппозиционный канал "Халк ТВ" сообщает, что по итогам обработки того же количества бюллетеней Эрдоган набирает 50,81%. Комментаторы, выступающие на канале, при этом предполагают, что итоговые результаты будут в районе 51% у Эрдогана, что свидетельствует о крайней поляризации общества.