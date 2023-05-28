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Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК республики.

Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции
© ТАСС

В ЦИК пояснили, что по состоянию на 18:08 мск обработано 28,1% бюллетеней. Эрдоган набирает набирает 59,2% голосов, его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, - 40,8%.

После обработки 49.39% голосов разрыв между действующим президентом и его соперником сократился. По состоянию на 18:25 мск, за Эрдогана проголосовали 56,36%, за Кылычдароглу - 43,64%.

В Турции завершили работу избирательные участки

Ранее в турецком ЦИК заявили, что явка избирателей во втором туре была несколько ниже, чем в первом. Вместе с тем, по предварительным данным, на избирательные участки пришло свыше 80% избирателей.

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