Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК республики.

В ЦИК пояснили, что по состоянию на 18:08 мск обработано 28,1% бюллетеней. Эрдоган набирает набирает 59,2% голосов, его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, - 40,8%.

После обработки 49.39% голосов разрыв между действующим президентом и его соперником сократился. По состоянию на 18:25 мск, за Эрдогана проголосовали 56,36%, за Кылычдароглу - 43,64%.