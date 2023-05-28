$79.97-0.0285.92+0.04

В Казахстане назвали абсурдом предложение Лукашенко

В Казахстане назвали абсурдом предложение белорусского президента о включении республики в Союз России и Белоруссии ради получения ядерного оружия. Такое заявление сделала представитель казахского сената Зауреш Баталова, сообщает «Подъём».

В Казахстане назвали абсурдом предложение Лукашенко
© РИА Новости

«Объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, - это абсурд, который нельзя допускать», - заявила она.

По ее словам, мнение Лукашенко не стоит «рассматривать как предмет обсуждения», а Казахстан должен остаться независимым государством, которое ищет «мирные, взаимовыгодные формы сотрудничества».

Лукашенко назвал способ получить от России ядерную защиту

Ранее Лукашенко заявил, что страны, желающие иметь ядерную защиту, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Так оно прокомментировал заявление казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, что у Москвы и Минска одно ядерное оружие на двоих.

22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий