В Казахстане назвали абсурдом предложение Лукашенко
В Казахстане назвали абсурдом предложение белорусского президента о включении республики в Союз России и Белоруссии ради получения ядерного оружия. Такое заявление сделала представитель казахского сената Зауреш Баталова, сообщает «Подъём».
«Объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, - это абсурд, который нельзя допускать», - заявила она.
По ее словам, мнение Лукашенко не стоит «рассматривать как предмет обсуждения», а Казахстан должен остаться независимым государством, которое ищет «мирные, взаимовыгодные формы сотрудничества».
Ранее Лукашенко заявил, что страны, желающие иметь ядерную защиту, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Так оно прокомментировал заявление казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, что у Москвы и Минска одно ядерное оружие на двоих.