Стюардессу могут приговорить к смертной казни в Саудовской Аравии

Полиция Джидды (Саудовская Аравия) задержала итальянку Иларию Розу, стюардессу литовской авиакомпании Avion Express, за то, что она якобы употребляла наркотики и алкоголь. По законам королевства, ей грозит смертная казнь, пишет Telegram-канал «BILD на русском».

Фото: Телеграм-канал «BILD на русском» Телеграм-канал «BILD на русском»

По данным канала, Илария 4 мая решила навестить виллу своих друзей. Во время обеда в здание вошли 10 стражей порядка в штатском и окружили девушку и ее друзей.

Журналисты отметили, что стюардесса «была единственной, кого обыскивали офицеры». Во время обыска полицейские якобы нашли в ее нижнем белье «косяк» (дозу наркотического вещества).

Девушку после досмотра арестовали и доставили в местную тюрьму. Во время допроса, который был проведен только через пять дней, ее обвиняли в употреблении спиртных напитков и хранении марихуаны.