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16 минут назад

В Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах

ТАСС

Избирательные участки во втором туре выборов президента Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

В Турции завершили работу избирательные участки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в стране и за ее пределами было установлено 191,8 тыс. урн для голосования. После завершения голосования Высший избирательный совет (центризбирком) Турции сразу приступит к подсчету голосов. Через некоторое время, как ожидается, будет снят запрет на обнародование предварительных результатов.

Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан внутри страны и за ее пределами. За границей голосование завершилось 24 мая, и бюллетени уже доставлены в Анкару, где они тоже будут посчитаны после закрытия участков.

Голосование в 81 провинции республики проходило без значительных нарушений и происшествий на фоне значительно усиленных мер безопасности, которые обеспечивали более 600 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Стремящийся к переизбранию действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле, в то время как его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, сделал это в Анкаре.

Для победы во втором туре кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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