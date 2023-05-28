Почему вода окрасилась, пока неизвестно, однако одна из версий - действия экоактивистов, высыпавших в воду натриевую соль флуоресцеина.

Также, как пишет издание, гондольеры рассказали о норвежцах, которые сбросили что-то в воду с двух лодок. Это могли быть брикеты с краской. Еще одна версия изменения цвета воды - акция неизвестного художника.