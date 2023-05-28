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Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции

Вода Гранд-канала в Венеции утром 28 мая стала ярко-зеленой. Местное издание Corriere del Veneto опубликовало фотографии канала, также в сеть попали кадры, снятые очевидцами. Видео публикует Totospanu.

Почему вода окрасилась, пока неизвестно, однако одна из версий - действия экоактивистов, высыпавших в воду натриевую соль флуоресцеина.

Также, как пишет издание, гондольеры рассказали о норвежцах, которые сбросили что-то в воду с двух лодок. Это могли быть брикеты с краской. Еще одна версия изменения цвета воды - акция неизвестного художника.

Префект Венеции созвал совещание в связи с произошедшим.

Ранее на реке Амур была зафиксирована массовая гибель рыбы. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку воды.

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