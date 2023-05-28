Алиев заявил об отсутствии табу у Азербайджана на сближение с ЕАЭС

Баку не имеет табу на сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), стране интересно сближение с этой организацией, завил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Табу в рамках сближения с ЕАЭС у Азербайджана не имеется, все будет исходить из конкретной ситуации с мировой экономикой и экономическим положением республики, сказал Алиев в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Факт того, что Азербайджан впервые участвует в саммите ЕАЭС, говорит об интересе, который Баку проявляет к этой структуре, и о желании страны больше сближаться со странами-членами организации.

Азербайджанская экономика открыта и сбалансирована, потому не исключена дальнейшая интеграция, заключил президент страны.