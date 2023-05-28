$79.97-0.0285.92+0.04

Эрдоган рассердился из-за крика неизвестного на избирательном участке

Громкий возглас неизвестного мужчины, внезапно раздавшийся в избирательном участке, рассердил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео инцидента опубликовал Halktv.

Эрдоган рассердился из-за крика неизвестного на избирательном участке
© globallookpress.com

Отмечается, что в воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит сделать выбор между Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Соперник Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство Турции

На кадрах действующий президент заходит на территорию избирательного участка, расположенного в средней школе Саффета Чеби.

В этот момент неизвестный кричит в сторону Эрдогана: «Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!».

Глава государства смотрит в сторону, откуда донеслось восклицание, и дает указание своим сопровождающим «успокоить ситуацию».

На последующих кадрах Эрдоган направляется в сторону избирательной комиссии с сердитым выражением на лице. Идущая рядом с ним женщина пытается его успокоить.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий