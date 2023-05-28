Соперник Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство Турции

Кандидат в президенты Турции и соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство страны, отправив через своих заместителей сообщения, представляющие собой предвыборную агитацию. Об этом говорится в материале Haber7.

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«Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу проигнорировал запрет на выборы, начавшийся [27 мая] в 18:00, и провел предвыборную агитацию, отправив СМС членам Народной республиканской партии», — заявили обозреватели издания.

Известно, что пресс-служба Кылычдароглу разослала СМС-сообщения жителям города Бурсы от имени своего советника Орхана Сарыбала, отвечающего за сельскохозяйственную политику.

«Дорогие жители Инегеля, когда вы проголосуете за 13-го президента, тем самым вы проголосуете за Инегель. Я сделаю [район] Инегель [отдельной] провинцией в течение шести месяцев [после избрания]», — говорилось в тексте сообщения.

28 мая в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в которых соперничают Эрдоган и Кылычдароглу. Всего в голосовании должны принять участие более 60 миллионов человек.