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Кылычдароглу проголосовал на одном из избирательных участков в Анкаре

Кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу принял участие в голосовании на президентских выборах на одном из избирательных участков в Анкаре, передают корреспонденты ТАСС.

Кылычдароглу проголосовал на одном из избирательных участков в Анкаре
© РИА Новости

Лидер оппозиции прибыл на участок к полудню. К этому времени в столичном районе Чанкая жаркая и солнечная погода сменилась проливным дождем с грозой и градом. На участке для голосования охрана выставила дополнительные ограждения.

В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания республики.

О втором туре

В воскресенье в Турции проходит второй тур выборов главы государства. ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Таким образом набравший наименьшее число голосов Оган из гонки выбыл. Во втором раунде победитель из двух кандидатов будет определен простым большинством голосов. Голосование началось в 08:00 (совпадает с московским). Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

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