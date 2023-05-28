Кылычдароглу проголосовал на одном из избирательных участков в Анкаре

Кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу принял участие в голосовании на президентских выборах на одном из избирательных участков в Анкаре, передают корреспонденты ТАСС.

Лидер оппозиции прибыл на участок к полудню. К этому времени в столичном районе Чанкая жаркая и солнечная погода сменилась проливным дождем с грозой и градом. На участке для голосования охрана выставила дополнительные ограждения.

В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания республики.

О втором туре