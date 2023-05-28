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В Турции заявили о рискованной ситуации для Эрдогана на выборах

Ситуация на президентских выборах в Турции является рискованной для Тайипа Эрдогана. Его соперник Кемаль Кылычдароглу может заявить о себе. Так считает турецкий аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

В Турции заявили о рискованной ситуации для Эрдогана на выборах
© globallookpress.com

«Прогнозируемая безоговорочная победа Эрдогана... в последние дни превратилась в рискованную ситуацию», - сказал аналитик.

Эрдоган выглядел выигрышно в первом туре, вдобавок его поддержал другой кандидат в президенты - Синан Оган. Однако по некоторым параметрам оппозиция может выйти на первое место, считает Озер.

Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции

Оппозиционный кандидат Кылычдароглу выступает с антимигрантской и националистической риторикой, одновременно обещая налаживание отношений с ЕС. Это может перетянуть на его сторону голоса националистически и прозападно настроенных избирателей.

Кроме того, надо помнить, что в первом туре недействительными были признаны более одного миллиона голосов - примерно 2% избирателей.

Кылычдароглу также пообещал финансовые преференции населению. Он заявил, что государство выплатит проценты всем должникам по кредитным картам – это около 4 млн человек.

Второй тур президентских выборов в Турции начался в воскресенье в 8.00. В бюллетенях две кандидатуры: действующий глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

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