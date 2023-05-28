В Турции заявили о рискованной ситуации для Эрдогана на выборах

Ситуация на президентских выборах в Турции является рискованной для Тайипа Эрдогана. Его соперник Кемаль Кылычдароглу может заявить о себе. Так считает турецкий аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

«Прогнозируемая безоговорочная победа Эрдогана... в последние дни превратилась в рискованную ситуацию», - сказал аналитик.

Эрдоган выглядел выигрышно в первом туре, вдобавок его поддержал другой кандидат в президенты - Синан Оган. Однако по некоторым параметрам оппозиция может выйти на первое место, считает Озер.

Оппозиционный кандидат Кылычдароглу выступает с антимигрантской и националистической риторикой, одновременно обещая налаживание отношений с ЕС. Это может перетянуть на его сторону голоса националистически и прозападно настроенных избирателей.

Кроме того, надо помнить, что в первом туре недействительными были признаны более одного миллиона голосов - примерно 2% избирателей.

Кылычдароглу также пообещал финансовые преференции населению. Он заявил, что государство выплатит проценты всем должникам по кредитным картам – это около 4 млн человек.