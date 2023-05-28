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Маск прокомментировал высказывания Грэма о тратах на Украину

Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний Neuralink, Tesla и SpaceX, обратился в Twitter с вопросом к сенатору-республиканцу Линдси Грэму, посчитавшему траты Вашингтона на Украину самым «лучшим» вложением. Об этом пишет «Газета.Ru».

Маск прокомментировал высказывания Грэма о тратах на Украину
© globallookpress.com

Ранее сенатор встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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В беседе Грэм заявил, что поддержка Украины является ««лучшим [проектом], на который мы когда-либо тратили деньги».

Видео встречи двух политиков выложил в интернете портал Zero Hedge. В комментариях под публикацией Маск поинтересовался: «Когда-либо?».

Отмечается, что сенатор не посчитал необходимым ответить на вопрос предпринимателя.

Ранее Маск рассказал в интервью телеканалу CNBC, что не позволяет себе расслабляться, работает без выходных, крайне редко отмечает праздники.

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