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47 минут назад

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами

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Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами
Фото: UnsplashUnsplash

Глава КГВА уточнил, что воздушная тревога в Киеве продолжалась пять часов. В городе работали системы ПВО, в результате падения обломков наблюдаются разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал.

СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов. По его словам, взрывы и пожар произошли в Соломенском районе столицы.

«Вероятно попадание обломков БПЛА», — допустил он.

Ранее киевляне пожаловались на закрытые при тревоге бомбоубежища. «К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы», — отметил начальник КГВА.

В мире,Сергей Попко,Виталий Кличко,Горячая новость,
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