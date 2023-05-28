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1 час назад

Посол оценил возможность введения санкций Филиппинами против РФ

Газета.Ruиещё 4

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен допускает, что его страна не станет вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол оценил возможность введения санкций Филиппинами против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", - заявил Байлен.

Другие подробности по ситуации с санкционными мерами в адрес в РФ посол Филиппин в российской столице больше не привел. Филиппины, по словам советника по национальной безопасности Клариты Карлос, заняла в вопросе санкций и по поводу конфликта на Украине нейтральную позицию.

В июне 2022 года стало известно, что новая администрация Филиппин приняла решение занять нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной.

Также летом прошлого года Минобороны Филиппин подтвердило расторжение сделки о покупке 16 вертолетов Ми-17 из России.

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