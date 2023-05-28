В Польше упрекнули Германию во лжи мирового масштаба

«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки», — заявил историк, отметив, что немцам именно это и нужно, чтобы распространялись «кошмарные, позорные и ложные концепции».