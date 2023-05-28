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В Польше упрекнули Германию во лжи мирового масштаба

Польский историк Войцех Полак убежден, что немцы намеренно стараются сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте. Такое мнение он высказал изданию wPolityce.

В Польше упрекнули Германию во лжи мирового масштаба
© globallookpress.com

Полака решил высказаться после того, как в СМИ появились сообщения о лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев.

«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки», — заявил историк, отметив, что немцам именно это и нужно, чтобы распространялись «кошмарные, позорные и ложные концепции».

По его словам, одна лишь замена слова «немцы» на «нацисты» в отношении этих преступлений способствует переносу акцента. Такой же эффект, по его мнению, дает использование словосочетания «польские концентрационные лагеря».

Также собеседник издания отметил, что действия «по обелению немцев» самими немцами ведутся давно и уже дают практические результаты.

«Возможно, часто не прямо, иногда немного завуалированно, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки», — заявил историк.

Полак считает, что некачественное историческое образование на Западе способствует распространению ложных стереотипов.

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